Ontex group : Installation solaire sur un site en Italie

(CercleFinance.com) - Ontex indique avoir activé une vaste installation solaire sur le site de son usine d'Ortona, dans la région des Abruzzes en Italie, installation qui produira plus de 10 GWh d'électricité par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'environ 3.400 foyers.



'Nous pouvons désormais produire un quart de l'électricité dont nous avons besoin pour fabriquer les produits d'hygiène essentiels dans nos usines italienne, une nouvelle étape vers notre objectif d'activités neutres en carbone vers 2030', souligne-t-il.



La fabricant belge de produits d'hygiène souligne que l'ensemble de ses usines en Italie et huit autres sites dans d'autres pays européens fonctionnent avec une électricité issue à 100% de sources renouvelables.



