Ontex group : Baisse de 20% du BPA ajusté en 2019

(CercleFinance.com) - Ontex Group publie au titre de l'exercice écoulé un BPA ajusté en baisse de 19,8% à 1,07 euro et un EBITDA ajusté à taux de changes constants en retrait de 1,1% à 261 millions d'euros, soit une marge stable à 11,5%.



Les revenus du fournisseur belge de produits d'hygiène se sont établis à 2,27 milliards d'euros à taux de changes constants, en repli de 1% en données comparables, avec des effets mix-prix positifs dans l'ensemble des catégories mais des volumes en contraction.



Un dividende de 0,16 euro par action sera proposé au titre de 2019. Pour 2020, Ontex prévoit un EBITDA ajusté à taux de changes constants à 270-275 millions d'euros, et une croissance des revenus en comparable à un pourcentage 'dans le bas de la plage à un chiffre'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

