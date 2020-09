Nvidia : En hausse, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Le titre Nvidia avance ce lundi de +9%, porté par l'annonce du rachat d'ARM et l'analyste Jefferies, qui annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, tout en réaffirmant sa recommandation 'Achat'.



La cible du broker passe ainsi de 570 à 680 dollars.



'Nvidia a annoncé avoir signé un accord définitif pour acquérir ARM, sous réserve des approbations réglementaires, et prévoit de conclure l'opération dans les 18 mois. Nous considérons l'accord comme plein de promesses', indique Jefferies.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur NVIDIA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok