Nvidia : Deutsche Bank relève son objectif avant les résultats

(CercleFinance.com) - Les analystes de la Deutsche Bank ont augmenté leur objectif de cours pour le fabricant de puces Nvidia de 450 à 500 dollars, en prévision de la publication de ses trimestriels la semaine prochaine.



Le bureau d'analyses s'attend à ce que le fabricant américain de puces fournisse une 'tendance solide' et des prévisions supérieures aux estimations du marché, en raison de la prise en compte d'une semaine supplémentaire de revenus qui pourrait ne pas être totalement intégrée dans le consensus.



'Alors que Nvidia continue de frapper à tous les niveaux dans un environnement macroéconomique par ailleurs difficile, nous pensons qu'une grande partie de ces éléments se reflète dans le prix de son action (...) (...) et à une telle valorisation, nous craignons qu'une pause inévitable de la croissance (...) semble être insuffisamment prise en compte', a ajouté l'analyste.

En conséquence, le courtier conserve une notation 'conserver' sur l'action, jusqu'à ce qu'un risque/rendement plus favorable se manifeste.



Nvidia publiera ses résultats du troisième trimestre après la fermeture du marché le mercredi 18 novembre.



