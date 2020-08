(CercleFinance.com) - Noxxon annonce ce jour qu'il présentera les données cliniques finales de son essai évaluant l'association NOX-A12 / Keytruda dans le cancer colorectal et pancréatique au congrès virtuel de l'ESMO 2020.



Celui-ci se tiendra entre le 14 septembre et le 18 octobre 2020.



