Noxxon : Va évaluer son candidat-médicament phare

(CercleFinance.com) - Noxxon Pharma annonce aujourd'hui la finalisation du recrutement des patients dans l'essai clinique de phase 1/2 évaluant la combinaison de son candidat-médicament phare, NOX-A12 et d'une radiothérapie dans le cancer du cerveau.



Le protocole approuvé prévoit que chaque patient sera traité par NOX-A12 pendant une période maximale de six mois. Les données principales issues de ce bras de l'étude sont attendus en novembre 2021.



'L'association de NOX-A12 et de la radiothérapie a jusqu'ici été bien tolérée par les patients participant à cet essai clinique. (...) Une fois que les patients auront reçu le traitement sur une plus longue période, les investigateurs cliniques analyseront toutes les données de l'essai disponibles afin de définir la dose recommandée pour une étude de phase 2 dans le glioblastome',explique le professeur Frank Giordano, Directeur et Président du Département de Radio-Oncologie de l'Hôpital Universitaire de Bonn, en Allemagne.



