Noxxon : Production du NOX-A12 pour des études

(CercleFinance.com) - Noxxon Pharma annonce le lancement de la production du NOX-A12, en prévision de ses futures études cliniques visant à évaluer plusieurs combinaisons thérapeutiques, sa stratégie de développement clinique se focalisant sur les cancers du cerveau et du pancréas.



Afin de garantir ses engagements de fabrication et poursuivre l'avancement de ses programmes, elle a tiré les tranches dédiées à la fabrication de médicaments pour 2,5 millions d'euros sur le véhicule d'obligations convertibles Atlas Special Opportunities (ASO).



Suite au tirage de ces tranches, la société de biotechnologie a émis le 29 décembre, 2.546 obligations convertibles d'une valeur nominale de 1.000 euros chacune, dont 46 émises en relation avec les frais de transaction.



