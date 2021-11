Noxxon : Le titre bondit après des données favorables

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Noxxon s'envole dans des volumes étoffés lundi en début de journée, où la société de biotechnologie signe l'une des plus fortes hausses du marché parisien après avoir dévoilé des résultats positifs dans le traitement du cancer du cerveau.



A 9h30, le titre bondit de plus de 30% dans des volumes qui représentent déjà plus de trois fois ceux traités lors de l'intégralité de la séance de vendredi.



Au même instant, le CAC Mid & Small ne progresse que de 0,4%.



Selon les données présentées ce lundi, huit des neuf patients traités par NOX-A12 dans le cadre d'une étude de phase 1/2 ont montré une réduction de la taille de leurs tumeurs, ce qui correspond à un taux de réponse de 89%.



Ces résultats se comparent favorablement à ceux du traitement standard, avec lequel seul un patient sur 13 (8%) présente une réduction de la taille de sa tumeur, fait valoir la 'biotech' dans un communiqué.



Ces conclusions ont été dévoilées à l'occasion du congrès virtuel de la société de neuro-oncologie (SNO), qui s'est bouclé hier.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities soulignent que ces données ont été obtenues dans le cadre d'une indication réputée 'très difficile'.



A la lumière de ces nouveaux éléments - qui viennent selon eux confirmer que le programme de Noxxon est aujourd'hui 'très bien engagé' - la société de Bourse parisienne réaffirme sa recommandation d'achat, assortie d'un objectif d'un euro.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.