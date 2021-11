Noxxon : Invest Securities ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son conseil à l'achat sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 1 E (contre 1,1 E).



A l'occasion du congrès SNO (Society for Neuro-Oncology) qui se tiendra du 18 au 21 novembre 2021, Noxxon présentera les données actualisées de son étude de Ph I/II GLORIA en cours dans le glioblastome (GBM).



' Les résultats finaux de cet essai sont attendus au T1 22, principal catalyseur à court terme. Une étude d'expansion a démarré au T4 2021 pour renforcer les données dans ce programme très bien engagé compte tenu des résultats d'ores et déjà disponibles ' indique le bureau d'analyses.



' L'initiation du programme de Ph II dans le cancer du pancréas devrait quant à lui être décalé au T3 2022 du fait d'une pénurie de fournitures chez les fournisseurs de Noxxon ' rajoute Invest Securities.



