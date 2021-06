Noxxon : Des résultats positifs dans le cancer du cerveau

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Noxxon signe mardi l'une des hausses les plus notables du marché parisien après l'obtention de résultats positifs d'un traitement du cancer du cerveau.



A 11h30, le titre Noxxon grimpe de plus de 5%, contre un gain de 0,8% pour l'indice CAC Mid & Small.



La société de biotechnologie a annoncé ce matin que son étude de phase 1/2 évaluant le NOX-A12 en association avec une radiothérapie chez des patients atteints de cancer du cerveau montrait que le traitement était 'sûr et bien toléré', avec des signes apparents de réduction de la taille des tumeurs.



'Ces données cliniques très encourageantes montrent l'impact significatif du traitement par NOX-A12, toujours très bien toléré par une population de patients relativement fragile, sur la taille des tumeurs', a commenté son PDG, Aram Mangasarian.



Les produits de Noxxon agissent sur le microenvironnement tumoral en affaiblissant les défenses de la tumeur contre le système immunitaire ce qui permet de renforcer les effet des traitements anticancéreux.



