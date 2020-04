Novacyt : Le test Covid-19 de Novacyt peut désormais être distribué en France, l'action s'envole

(BFM Bourse) - Après avoir obtenu le feu vert des autorités réglementaires britannique et américaine, le test Covid-19 développé par Primerdesign, la division de diagnostic moléculaire de Novacyt, obtient le marquage CE et va pouvoir être immédiatement distribué sur le marché français.

Et un succès de plus pour le test Covid-19 de Novacyt ! Après avoir été accrédité par un certain nombre d'autorités réglementaires mondiales de premier plan, dont la Public Health England en Angleterre et la Food and Drug Administration (FDA) américaine, celui-ci vient d'être approuvé par le centre national de référence des virus des infections respiratoires de l'institut Pasteur. Le test marqué CE est désormais disponible pour une distribution immédiate sur le marché français, ajoute le groupe dans un communiqué.

Pour rappel, la biotech franco-britannique avait été la première à mettre au point un test spécifique de la souche 2019 du coronavirus fin janvier dernier.

Jusqu'à 2 millions de tests par mois

Pour répondre à la demande, la société avait indiqué mi-mars avoir acheté suffisamment de matières premières pour fabriquer 3,5 millions de tests. Elle a en outre "considérablement" accru sa capacité de production par l’intermédiaire d’un manufacturier anglais situé près de Manchester et spécialiste de la sous-traitance pour le compte d'autres laboratoires. D'ici quinze jours, la combinaison des deux capacités de production devrait permettre de fabriquer jusqu'à 2 millions de tests par mois, dix fois plus que la capacité initiale de la firme.

À la Bourse de Paris, le titre de la société de diagnostic in vitro prend 8,6% à 2,395 euros, ce qui porte sa progression à près de 125% sur un mois et plus de... 1.300% depuis le 1er janvier. Novacyt est désormais valorisé quelque 160 millions d'euros.

"L'évaluation et l'approbation par l'Institut Pasteur de notre test Covid-19 est une validation importante (...) Je me réjouis de pouvoir aider les autorités françaises à satisfaire leurs exigences de test du Covid-19", a commenté le directeur général de Novacyt, Graham Mullis, cité dans le communiqué. Celui-ci se réjouit qu'"en tant qu'entreprise franco-britannique (...), Novacyt soit en mesure de soutenir ses deux marchés nationaux dans la lutte contre cette pandémie".

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

