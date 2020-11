Nokia : Va utiliser sa technologie pour le Vendée Globe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia va utiliser sa technologie pour soutenir l'équipe de voile britannique Alex Thomson Racing lors de sa prochaine course autour du monde du Vendée Globe.



Le marin britannique Alex Thomson s'apprête à partir le dimanche 8 novembre à bord de son bateau Hugo Boss au départ des Sables-D'Olonne.



' Nokia Bell Labs va permettre d'adapter les technologies de connectivité et sensorielles existantes et développer de nouvelles technologies sensorielles dans des environnements extrêmes et critiques. Cela optimisera et améliorera les performances du skipper et du bateau ' indique le groupe.



' Le partenariat permettra de découvrir et de créer des technologies pour la 5G qui peuvent améliorer l'IoT industriel afin qu'ils puissent fonctionner dans des environnements physiques difficiles '.



