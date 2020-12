Nokia : Va déployer la 5G en Arabie Saoudite, avec Tawal

(CercleFinance.com) - Nokia annonce un partenariat avec Tawal - leader saoudien des infrastructures TIC (technologies de l'information et de la communication) - afin de fournir des services clés en main complets pour l'expansion et le déploiement de la 5G dédiée à l'infrastructure de Tawal dans l'ouest et le sud de l'Arabie Saoudite.



Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de Tawal visant à accélérer le déploiement des technologies futures et à soutenir la transformation numérique du royaume.



Nokia prévoir ainsi de déployer la 5G sur 670 sites 4G durant une période de six mois.



