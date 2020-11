Nokia : Va déployer la 5G au Togo, avec Togocom

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par l'opérateur mobile africain Togocom dans le cadre d'un accord de trois ans, pour déployer la 5G à travers le Togo. A Lomé, la capitale, le réseau 5G vient d'ailleurs d'être installé, une première en Afrique de l'Ouest.



L'accord prévoit aussi l'amélioration des réseaux 2G, 3G et 4G existants ce qui assurera à Togocom la pérennité de son infrastructure pour la prochaine génération de services numériques à destination des citoyens togolais.



Nokia déploiera également des solutions logicielles de monétisation, de gestion des données et d'opérations numériques 5G permettant à Togocom de saisir de nouvelles opportunités de revenus 5G, d'améliorer la vitesse et l'agilité de l'entreprise et de rationaliser les opérations réseau de l'opérateur.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.