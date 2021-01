Nokia : Un 'partenariat stratégique' avec Google Cloud

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce un 'partenariat stratégique mondial' avec Google Cloud afin d'apporter de nouvelles solutions aux fournisseurs de services de communication (CSP) qui modernisent leurs infrastructures réseau, grâce à un noyau 5G cloud natif, et au développement d'une plateforme de services commerciaux pour les entreprises.



Google Cloud et Nokia vont travailler conjointement pour valider, optimiser et faire évoluer des fonctions réseau 'cloud natives', tout en développant de nouvelle solutions qui aideront les CSP à fournir une connectivité et des services 5G à grande échelle.



A terme, les CSP devraient bénéficier d'une latence plus faible, ce qui leur permettra de transformer leurs activités dans des secteurs tels que la vente au détail intelligente, la fabrication connectée ou encore les expériences de consommation numérique, précise Nokia.



