Nokia : Un broker abaisse sa cible, le titre perd 3%

(CercleFinance.com) - L'action Nokia perd plus de 3% à Francfort alors que plus tôt dans la journée, Oddo soulignait que les résultats du 4e trimestre de Nokia étaient 'légèrement au-dessus des attentes' et que sa guidance de CA 2021 était 'inférieure aux prévisions'.



Ce matin, Oddo renouvelait donc son opinion 'neutre' sur le titre Nokia et abaissait légèrement son objectif de cours, à 3,8 euros, contre 4 euros précédemment.



Selon le broker, 'la récente hausse 'irrationnelle' de Nokia a déconnecté le titre de ses fondamentaux.'



Oddo estime d'ailleurs qu'en 2021, 'Nokia va perdre des parts de marché et va continuer de subir une pression sur ses marges en raison d'investissements de R&D nécessaires pour tenter de rattraper son retard dans la 5G, alors qu'Ericsson va profiter à plein des déploiements'.



