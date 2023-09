Nokia : Un analyste juge le titre bon marché

(CercleFinance.com) - Liberum considère la valeur comme l'une des meilleures du marché en Europe.



Dans une note de stratégie, Joachim Klement, l'analyste vedette de la banque d'investissement britannique, inclut Nokia dans sa liste de 110 valeurs européennes peu appréciées, aux côtés notamment de STMicroelectronics ou thyssenkrupp.



Alors que les valeurs américaines du secteur se traitent autour d'un PER de 18,6x et leurs homologues européennes autour de 11,2x, Nokia se paie seulement à 8,7 fois ses bénéfices, soit une décote de plus de 53%



