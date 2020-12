Nokia : Renforce son alliance au Japon pour la 5G

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui le 'Nokia Local 5G Technology Partnership', une nouvelle alliance stratégique impliquant Conexio, Hitachi Kokusai, NS (Nippon Steel) Solutions, Omron et Sharp pour accélérer l'adoption de solutions industrielles basées sur la 5G au Japon.



Les partenaires de l'alliance combineront leur expertise collective de l'industrie, des appareils, des applications, du cloud et de la 5G pour créer de nouvelles solutions spécifiques à l'industrie: télécommande, intelligence artificielle, automatisation, robotique ou encore véhicules à guidage automatique.



L'alliance permettra aux entreprises participantes d'accélérer le développement et le déploiement de nouveaux cas d'utilisation sectoriels avec les clients. L'intégration du réseau sans fil privé Nokia 5G à la phase de conception et de conception facilitera le développement de la solution, accélérera la mise en oeuvre et contribuera à un retour sur investissement plus rapide pour le client.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.