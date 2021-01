Nokia : Réalise une série d'essais avec China Mobile

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia et China Mobile (CMCC) ont annoncé aujourd'hui avoir mené à bien des essais en direct d'un réseau d'accès radio (RAN) alimenté par l'IA sur le réseau de la SMCC.



En utilisant les réseaux 4G et 5G de CMCC, les deux entreprises ont réalisé à Shanghai un essai de prévision de la bande passante du trafic de l'équipement utilisateur en temps réel (UE) s'appuyant sur l'IA.



Elles ont aussi pu réaliser un essai de détection d'anomalies du réseau à Taiyuan, la capitale de la province chinoise du Shanxi.



Au cours de l'essai, China Mobile a notamment présenté son concept de 'réseau 5G sans fil intelligent et simple', une série de technologies conçues pour créer un réseau 5G 'plus vert, plus intelligent et plus efficace', fait savoir Nokia.



