Nokia : Partenaire de Deutsche Telekom pour la 5G

(CercleFinance.com) - Nokia et Deutsche Telekom Group ont annoncé aujourd'hui qu'ils étendaient leur coopération stratégique pour construire un réseau compatible 5G.



Deutsche Telekom a choisi la plate-forme Nokia 7750 Service Router (SR) pour étendre considérablement la capacité de son réseau et se préparer aux services haut débit et 5G de nouvelle génération.



Le déploiement a déjà commencé en Grèce, où Nokia remplace et modernise le réseau existant de l'opérateur tandis que le déploiement en Hongrie est prévu avant la fin de l'année.



