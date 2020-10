Nokia : Oddo reste à 'achat', réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF conserve son opinion 'achat' sur Nokia à ce stade, 'en donnant le bénéfice du doute au management (dans un secteur difficile où les différents managements ont tour à tour déçu)', mais abaisse son objectif de cours de 20% à 3,6 euros.



Si l'équipementier télécoms a publié des trimestriels globalement en ligne, l'analyste souligne qu'il a surtout averti sur 2020, donné une guidance de marge 2021 largement inférieure aux attentes et retiré ses objectifs 3/5 ans de MOP entre 12 et 14%.



Tenant compte des nouvelles guidances, Oddo révise ses estimations de BPA 2020 de 9% et 2021 de 30%. Il a réduit sa prévision de CA et vise désormais une baisse du CA de 2% et une MOP de 8,3%, légèrement inférieure au milieu de la guidance.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.