Nokia : Le titre bondit après un solide début d'année

(CercleFinance.com) - Le titre Nokia s'adjuge plus de 11% jeudi à la Bourse de Paris alors que le groupe finlandais a fait état ce matin d'un début d'année qualifié de 'solide'.



A données comparables, les ventes nettes de l'équipementier télécoms ont progressé de 9% sur les trois premiers mois de l'année, pour atteindre près de 5,1 milliards d'euros.



Nokia - concurrent du suédois Ericsson et du chinois Huawei - a fait état par ailleurs d'une multiplication par dix son bénéfice net sur la période, à 375 millions d'euros contre 33 millions d'euros un an plus tôt.



La performance la plus impressionnante demeure toutefois le bond de sa marge opérationnelle sur le trimestre, à 10,9% contre 2,4% au premier trimestre 2020, un sursaut que le groupe explique notamment par la croissance de ses activités dans la 5G.



Dans un communiqué, le directeur général Pekka Lundmark estime que le groupe est bien parti pour atteindre une marge opérationnelle située dans la borne haute de l'objectif allant de 7% à 10% cette année.



