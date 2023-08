Nokia : Lancement d'une offre pour la maison connectée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé lundi le lancement d'une nouvelle offre entièrement dédiée à maison connectée, avec l'objectif d'améliorer les performances des réseaux Wi-Fi au domicile des utilisateurs.



Cette suite logicielle, baptisée 'Corteca', comprend notamment une interface intelligente en mode 'cloud' devant permettre de gérer à la fois les fonctionnalités des réseaux et les objets connectés au sein d'un tableau de bord unique.



Une place de marché, elle aussi proposée sous le nom 'Corteca', doit quant à elle permettre aux développeurs de générer des revenus en commercialisant leurs applications, notamment dans le domaine de la sécurité.



Cette initiative intervient alors que Nokia a récemment renforcé sa gamme de dispositifs pour la fibre et l'Internet haut débit, comme des passerelles et des répéteurs.



Dans de récents tests effectués auprès de particuliers, la solution Corteca de Nokia a permis d'améliorer le débit en Wi-Fi de 70% lors des heures de pointes et de réduire de 50% le nombre d'appels aux services d'assistance, indique l'équipementier télécoms finlandais.



