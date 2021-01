Nokia : Installe sa technologie à bord des trains WESTbahn

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par l'opérateur ferroviaire autrichien WESTbahn pour mettre en oeuvre une solution de communication train-sol sécurisée, performante et à large bande passante, au sein de la nouvelle flotte de trains interurbains de l'opérateur.



Ainsi, à la suite de la récente mise en service de 15 trains Stadler sur la ligne Vienne/Salzbourg de WESTbahn, Nokia fournira, déploiera et maintiendra des points d'accès Wi-Fi, des systèmes intelligents de commutation et de contrôle multivoies au centre de contrôle des opérations (OCC) de WESTbahn.



La solution garantira une expérience client améliorée grâce à une connectivité haut débit sans fil, continue et résiliente, pour les passagers et les opérations à bord, assure Nokia.



