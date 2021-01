Nokia : Extension d'un partenariat 5G en Arabie Saoudite

(CercleFinance.com) - L'équipementier télécoms Nokia annonce une extension de son partenariat stratégique 5G avec Zain KSA, afin de déployer 60.000 passerelles FastMile 5G Gateway 3.1 avec eSIM en Arabie saoudite au cours des 12 prochains mois.



'Cette décision permet à Zain KSA de soutenir l'adoption de la maison et du bureau intelligents dans le pays avec une connectivité améliorée pour les appareils intelligents via la 5G et le Wi-Fi 6, ce qui garantit une expérience client améliorée', explique le Finlandais.



Les passerelles garantissent une configuration de compte beaucoup plus rapide et plus facile en utilisant la dernière technologie eSIM qui permet aux utilisateurs d'éviter le processus d'acquisition et d'installation d'une carte SIM physique.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel