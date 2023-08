Nokia : Déploiement de la 5G aux Philippines

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui le déploiement de son antenne IPAA+ modulaire de pointe pour Globe Telecom dans les îles du sud des Philippines. Cette initiative contribuera à accélérer le déploiement de la 5G dans la région.



L'IPAA+ de Nokia prend en charge toutes les bandes de fréquences de la 5G dans une seule antenne compacte.



L'IPAA+ de Nokia permettra à Globe Telecom d'accélérer et de simplifier les déploiements 4G/5G, tout en offrant un niveau plus élevé d'efficacité et de performance du réseau, ainsi qu'un retour sur investissement plus rapide.



Jeciel Nuyda, président de Nokia Shanghai Bell Philippines, a déclaré : 'Ces produits sont plus légers, plus modulaires et couvrent toutes les bandes de fréquences 5G sub-6GHz. Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec Globe sur cet important déploiement.'



