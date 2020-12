Nokia : Déploie la fibre en Argentine, avec Metrotel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui le déploiement de sa plate-forme cloud Altiplano afin de proposer un accès fibre dans le réseau de Metrotel, en Argentine.



Ce déploiement va permettre à Metrotel de fournir des services à haut débit aux utilisateurs de tout le pays à travers une infrastructure à fibre partagée de pointe, assure Nokia.



Metrotel a déjà construit quelque 4 000 km de réseaux fibrés, couvrant le Grand Buenos Aires, Rosario, Cordoue, Mendoza et Neuquén.



En déployant des noeuds d'accès Nokia Lightspan FX, Metrotel sera en mesure de fournir une connectivité moins chère et plus rapide à 40 000 clients dans ces régions.



Metrotel se concentrera initialement sur les entreprises clientes, en utilisant la capacité de découpage du nouveau réseau pour optimiser les services par segment de marché.



Metrotel utilisera ensuite la nouvelle infrastructure pour atteindre son objectif stratégique de devenir un grossiste haut débit, y compris sur le marché résidentiel, et prendre en charge les services de liaison mobile 5G (MBH).



