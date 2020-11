Nokia : Débit 5G record atteint en Finlande

(CercleFinance.com) - Nokia, Elisa et Qualcomm Technologies annoncent avoir atteint le débit 5G le plus rapide sur un réseau commercial en Finlande, en livrant 8 Gbps pour la première fois, servant deux appareils 5G mmWave connectés simultanément.



Ce débit rapide, qui a été présenté dans le magasin phare d'Elisa à Helsinki, soutiendra une gamme de nouveaux services à faible latence et à bande passante élevée, tels que des téléchargements de vidéos rapides ou des applications de réalités virtuelle ou augmentée.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel