Nokia : Conforme aux directives Buy America

(CercleFinance.com) - Nokia annonce que ses modules électroniques et optiques de réseau haut-débit à fibre optique fabriqués aux États-Unis répondront aux directives actuelles 'Buy America' dévoilées ce mardi par le Département américain du Commerce.



Sur la base des dernières exigences proposées, il se dit en passe de devenir le premier fournisseur technologique certifié Buy America, éligible à une utilisation dans le programme Broadband Equity, Access and Deployment (BEAD) du Département du Commerce.



L'équipementier de télécommunications finlandais précise qu'il pourra ainsi fournir ses produits et ses services à des projets critiques visant à une réduction de la fracture numérique aux Etats-Unis.



