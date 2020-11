Nokia : Choisi par Swisscom pour ses récepteurs 5G

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui que Swisscom avait choisi ses récepteurs FastMile 5G afin d'offrir des services haut débit ultra-rapides dans les zones rurales de Suisse. Nokia sera d'ailleurs le fournisseur exclusif de Swisscom pour l'accès sans fil fixe 5G (FWA).



Les récepteurs Nokia FastMile 5G sont conçus pour être utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur, permettant ainsi de répondre aux demandes de bande passante des clients résidentiels et professionnels.



Le contrat renforce le partenariat et la collaboration à long terme des deux sociétés.



'Ensemble, Nokia et Swisscom lancent des innovations et utilisent l'expérience des deux parties pour développer une expérience utilisateur de bout en bout de premier ordre', indique le communiqué de Nokia.



