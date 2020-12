Nokia : Au service de la gestion portuaire, avec Pelindo 4

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui que sa solution réseau IP / MPLS avait été sélectionnée et déployée par la firme indonésienne Pelindo 4, spécialiste de la gestion portuaire.



Avec son partenaire Kurnia Energy Engineering (KEE), Nokia a ainsi déployé son routeur sur toutes les grues du Makassar Container Terminal, afin d'étendre les services IP / MPLS sur les réseaux cellulaires et WLAN.



Grâce à cette capacité de mise en réseau, Pelindo 4 peut désormais surveiller ses grues en temps réel depuis sa salle de contrôle, conduisant à une plus grande efficacité opérationnelle et à une sécurité améliorée.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel