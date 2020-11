Nokia : Annonce un partenariat avec Airtel Kenya

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par l'opérateur mobile africain Airtel Kenya dans le cadre d'un accord de trois ans visant à équiper la capitale du pays, Nairobi, d'équipements haut débit compatibles 4G et 5G.



A terme, cette installation permettra de couvrir des centaines de sites et comprendra la mise à niveau de la couverture des réseaux d'accès radio (RAN) 2G, 3G et 4G existants dans diverses zones urbaines, semi-urbaines, autoroutes, sites touristiques, quartiers d'affaires... et le reste du Kenya.



Les solutions déployées permettront à Airtel Kenya de fournir à ses clients une connectivité et des avantages de capacité améliorés, notamment en matière de services voix et données, tout en réduisant la complexité et en améliorant la rentabilité, indique le communiqué de Nokia.





