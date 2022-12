Nn group : Berenberg dégrade à 'conserver'

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé lundi avoir dégradé sa recommandation sur le titre NN Group, ramenée de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours laissé inchangé à 52,8 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire justifie sa dégradation par la révision à la baisse de sa prévision de ratio de solvabilité sur l'assureur néerlandais, qu'il réduit de 217% à 186% à horizon fin 2022.



L'analyste étaye sa décision par la remontée des prêts hypothécaires et ses conséquences en matière de solvabilité, mais aussi par ses répercussions au niveau de la valorisation de ses actifs immobiliers.



S'il rappelle que ces éléments sont sans impact sur la trésorerie du groupe ou sur la distribution proposée aux actionnaires, Berenberg fait valoir qu'ils compromettent la perspective du versement d'un dividende extraordinaire et de rachats d'actions supplémentaires, qui avaient été conditionnés à la réalisation d'un ratio de solvabilité de plus de 200%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur NN GROUP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok