Nike : Wells Fargo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Wells Fargo a relevé jeudi son objectif de cours sur Nike de 135 à 146 dollars, tout en renouvelant sa recommandation 'surpondérer' sur le titre.



L'intermédiaire financier justifie sa décision par le regard qu'il jette sur le marché mondial des vêtements et des chaussures de sport et sur les parts de marché aujourd'hui affichées par le géant américain, même après son récent 'rally' en Bourse.



Dans une note sectorielle, l'analyste met en avant (1) l'hégémonie globale de la marque à la virgule, tout particulièrement sur le marché des chaussures et (2) son excellente visibilité en termes de chiffre d'affaires et de marges, et ce jusqu'à l'exercice 2023/2024.



L'action Nike affiche un gain de plus de 37% sur les trois derniers mois.



