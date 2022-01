Nike : Wells Fargo relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wells Fargo a relevé mardi sa recommandation sur le titre Nike, portée de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours maintenu à 175 dollars.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire dit désormais voir un profil risque/rendement favorable sur la valeur après son repli de 12% depuis le début de l'année, à comparer avec un recul de 8% pour l'indice S&P 500.



Wells Fargo dit considérer cette baisse des cours comme une opportunité 'rare' pour se renforcer sur le numéro un mondial des équipements sportifs, tout particulièrement en vue de l'accélération de l'activité prévue pour l'exercice 2022/2023.



