Nike : Wells Fargo réduit sa cible, inquiet pour la Chine

(CercleFinance.com) - Wells Fargo a revu à la baisse son objectif de cours sur Nike, ramené de 165 à 150 dollars, tout en renouvelant sa recommandation 'surpondérer' sur le titre.



Compte tenu des récents confinements qui ont paralysé la Chine, une région importante pour l'équipementier sportif, l'analyste dit s'attendre à un quatrième trimestre fiscal (clos fin mai) 'difficile' pour le groupe américain.



A en croire Wells Fargo, les dépenses des consommateurs chinois ne sont pas prêtes de retrouver leurs niveaux d'après les confinements de 2020, ce qui le conduit à réviser ses prévisions de résultats sur la société.



