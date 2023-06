Nike : Wedbush Securities abaisse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities a annoncé jeudi avoir abaissé son objectif de cours sur Nike de 139 à 129 dollars, tout en renouvelant son opinion 'surperformance' sur le titre.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier fait remarquer que le cours de Bourse a largement sous-performé Wall Street depuis le début de l'année, avec un repli de 6% à comparer avec un gain de 15% pour l'indice S&P 500.



Dans ce contexte, Wedbush dit envisager une configuration 'intéressante' en vue de la publication de résultats de la semaine prochaine, sachant que les attentes du marché sont faibles.



Et si l'analyste reconnaît que la normalisation du marché nord-américain prend 'plus de temps que prévu', ce qui le conduit à revoir à la baisse ses estimations pour l'exercice 2023/2024, Wedbush dit rester positif sur le titre, persuadé que 'des jours meilleurs se profilent à l'horizon'.



