Nike : Wedbush reste à surperformance après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 163 dollars, au lendemain de la publication par le fournisseur d'articles de sport d'un BPA de 0,87 dollar au titre de son troisième trimestre 2021-22, dépassant de 15 cents le consensus.



Le broker note aussi que la croissance des ventes de 8% à taux de changes constants s'est montrée supérieure à l'objectif du groupe (progression 'dans le bas de la plage à un chiffre') et que les attentes des analystes ont été battues dans l'ensemble des régions.



'Le plus grand poids sur le titre était la Chine, et cette région va dans la bonne direction', ajoute Wedbush, pour qui 'Nike demeure l'un des meilleurs dossiers de croissance en termes de qualité et de visibilité' parmi son espace de couverture.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.