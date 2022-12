Nike : Wedbush rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' sur Nike avec un objectif de cours rehaussé de 120 à 125 dollars, au lendemain d'une publication trimestrielle qui conduit le broker à relever légèrement ses attentes de BPA pour les exercices 2023 et 2024.



'Nike demeure l'une des plus fortes marques de notre couverture, et après des vents contraires transitoires, nous croyons que les flèches pointent à nouveau dans la bonne direction (pic des stocks passé, reprise de la croissance en Chine)', juge-t-il.



'Etant donné qu'il constitue un baromètre-clé pour le domaine, nous pensons que d'autres noms pourraient ouvrir en hausse ce jour, en particulier ceux des équipements sportifs (y compris Foot Locker)', poursuit Wedbush.



