Nike : Wedbush réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush maintient son opinion 'surperformance' sur Nike, tout en abaissant son objectif de cours de 145 à 139 dollars, après la publication par le fournisseur d'articles de sport de résultats de troisième trimestre comptable supérieurs aux attentes.



Le broker note que si Nike a relevé sa prévision de croissance des revenus pour l'ensemble de l'exercice, il a aussi abaissé sa prévision de marge brute annuelle, ce qui conduit Jefferies à réduire son estimation de BPA 2024 de quatre à 3,82 dollars.



Il voit toutefois diverses raisons de rester optimiste pour le dossier, citant une normalisation rapide des niveaux de stocks, un attrait élevé de la marque, un début de reprise en Chine et des vents favorables à venir sur la marge brute pour l'exercice 2024.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.