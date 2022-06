Nike : Wedbush abaisse sa cible, reste à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities a renouvelé mardi son opinion 'surperformance' sur Nike, tout en abaissant son objectif de cours de 139 à 130 dollars suite à une publication trimestrielle jugée quelque peu brouillonne.



Certes, l'équipementier sportif américain a fait état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice supérieurs aux prévisions, mais ses performances ont beaucoup différé selon les régions, fait remarquer le broker dans une note.



'Si cette publication s'est avérée plein de cacophonie, nous considérons qu'il est plus raisonnable que le groupe se montre prudent en matière de marges', poursuit-il.



'Le fait qu'il soit suffisamment confiant pour tabler sur une faible croissance à deux chiffres sur l'ensemble de l'exercice est cependant encourageant', fait-il valoir.



Wedbush explique s'attendre à une accélération de la croissance de l'entreprise du fait de la puissance de sa marque et des nombreux catalyseurs à sa disposition (réouverture de l'économie chinoise, amélioration de la chaîne d'approvisionnement, Coupe du Monde de football).



