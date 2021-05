Nike : Surnage avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Nike grappille près près de 1% en début de séance et surnage ainsi dans un marché en berne à Wall Street (-1% sur le Dow Jones), aidé par Jefferies qui relève son conseil de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 140 à 192 dollars.



Le broker se dit en effet 'de plus en plus confiant dans la trajectoire de croissance et de rentabilité à moyen terme de l'activité', mettant en avant notamment 'une réorientation vers des canaux et des régions de croissance et de marges plus élevées'.



