Nike : Retour aux bénéfices sur le 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Nike a publié jeudi soir un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars au titre de son dernier trimestre 2020-21, soit 93 cents par action, un BPA dépassant confortablement le consensus, et contre une perte de 51 cents par action un an auparavant.



Le géant des articles de sport a vu sa marge brute s'améliorer de 8,5 points à 45,8%, principalement grâce à l'annualisation des impacts de la Covid-19, et ses revenus ont presque doublé (+96%) à 12,3 milliards de dollars (+88% hors effets de changes).



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Nike a ainsi engrangé un BPA plus que doublé (+123%) à 3,56 dollars et une marge brute en hausse de 1,4 point à 44,8%, pour un chiffre d'affaires en progression de 19% à 44,5 milliards (+17% en monnaies locales).



