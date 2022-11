Nike : Relèvement de 11% du dividende trimestriel

(CercleFinance.com) - Nike a annoncé mardi soir que son conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel en espèces de 0,34 dollar par action sur les actions A et B, soit une augmentation de 11% par rapport au dividende trimestriel précédent.



Il s'agit là de la 21ème année consécutive de hausse de dividende par le fournisseur d'articles de sports. Ce dividende relevé sera mis en paiement à partir du 28 décembre prochain, au profit des actionnaires inscrits au 5 décembre.



'Cette augmentation illustre le succès continu de notre stratégie direct au consommateur, alors que nous investissons en capacités pour accélérer notre transformation numérique et alimenter une croissance rentable à long terme', commente le CEO John Donahoe.



