Nike : Partenariat renforcé avec Zalando en Europe

(CercleFinance.com) - Zalando annonce renforcer son partenariat stratégique avec Nike, permettant aux clients d'acheter des produits réservés aux membres exclusifs Nike directement sur la plateforme Zalando en avant-première.



' Nike a toujours été un partenaire important, qui suscite l'enthousiasme et l'inspiration de nos clients. Nous sommes ravis de franchir aujourd'hui une nouvelle étape en faisant partie du réseau connecté de Nike en tant que partenaire privilégié en Europe ', a fait savoir Laura Toledano, Directrice Générale France chez Zalando.



Ce partenariat permettra aux clients français d'accéder à une gamme encore plus large de chaussures et de vêtements Nike sur Zalando, en connectant leur compte Nike.



Outre l'Hexagone, les clients Zalando en Allemagne, Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Italie et en Pologne pourront aussi accéder à une sélection de produits réservés uniquement aux membres Nike.



