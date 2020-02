Nike : Le nouveau directeur des opérations sera l'actuel CFO

(CercleFinance.com) - Le groupe américain Nike a promu mardi son directeur financier Andy Campion au poste de directeur des opérations, faisant de lui le numéro deux du groupe derrière le directeur général John Donahoe.



Dans son nouveau rôle, effectif à compter du 1er avril, Andy Campion sera responsable de la transformation numérique de Nike, de l'approvisionnement et la fabrication, de la gestion de la demande et de l'offre, ainsi que de la logistique, l'approvisionnement et la durabilité.



Andy Campion (qui a rejoint Nike en 2007) succèdera ainsi à Eric Sprunk, actuel COO.



Matthew Friend, actuellement vice-président des relations avec les investisseurs, deviendra par ailleurs le prochain directeur financier, en lieu et place d'Andy Campion.





