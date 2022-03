Nike : Jefferies reste à achat après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 185 dollars sur Nike, au lendemain des résultats trimestriels du fournisseur d'articles de sport, estimant qu'il 'existe un rapport risque/rendement favorable aux niveaux actuels'.



'Les résultats du troisième trimestre illustrent la force continue de la marque Nike, avec une demande du marché continuant de dépasser de manière significative l'offre de stocks disponible', souligne le broker.



'Les impacts sur la chaîne d'approvisionnement continueront probablement de freiner les marges et les ventes par rapport à la demande réelle et au pouvoir de fixation des prix ; cependant, les niveaux d'approvisionnement des stocks s'améliorent', poursuit-il.



