Nike : Jefferies remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies remonte son objectif de cours de 117 à 140 dollars sur Nike, tout en maintenant son conseil 'conserver', estimant que 'l'action devrait avoir un biais positif à court terme', mais que 'les multiples de valorisation semblent pleins'.



Le broker souligne que la publication au titre du deuxième trimestre 's'est montrée bien au-dessus des attentes, la force des ventes directes aux consommateurs ayant plus que compensé la faiblesse des ventes en gros'.



'La visibilité semble s'améliorer, la marque se renforce et nous nous attendons à ce que Nike bénéficie d'une concentration des consommateurs toujours plus forte sur la santé et le bien-être', poursuit-il.



