Nike : Jefferies réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa recommandation Achat mais réduit son objectif de cours à 115$ (vs 130$) sur le titre Nike.



Si le chiffre d'affaires du 1er trimestre est supérieur aux prévisions, les vents contraires liés à la chaîne d'approvisionnement, au taux de change et aux promotions 'ont pesé sur la performance de la société au 1er trimestre', estime l'analyste.



'Bien que NIKE reste attrayante à long terme, nous abaissons notre prix de référence à 115 $ en raison de la volatilité du marché national', poursuit Jefferies avant d'avancer: 'l'accent mis par la société sur le numérique devrait conduire à des gains d'actions à venir.



