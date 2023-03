Nike : Jefferies maintient son opinion sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies reste à l'Achat et conserve son objectif de cours à 140 $ sur le titre Nike.



'L'intérêt pour les chaussures de sport a été fort pendant les fêtes de fin d'année et est resté élevé depuis le début de l'année', constate le broker qui, compte tenu de ces tendances positives, s'attend à des résultats solides de Nike au troisième trimestre.



'D'autant plus que les données suggèrent que la Chine s'améliore et que la récente faiblesse d'Adidas pourrait permettre à Nike de réaliser des gains de parts supplémentaires', souligne Jefferies.



Bien que l'action ne soit pas bon marché, Jefferies maintient sa note d'achat à long terme 'sur la base des antécédents de l'entreprise en matière d'innovation'.



